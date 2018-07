Recordati, ricavi e redditivitÃ  in crescita nei primi sei mesi

(Teleborsa) - Recordati ha chiuso i primi sei mesi con ricavi consolidati, pari a 696,1 milioni, sono in crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente.



L'Ebitda si è attestato a 260 milioni, in aumento del 16,1% rispetto al primo semestre del 2017, con un'incidenza sui ricavi del 37,4%.



L'utile operativo è di 231,9 milioni, in crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un'incidenza sui ricavi del 33,3%. L'utile netto, pari a 164,2 milioni, è salito dell'11,7% rispetto al primo semestre del 2017, con un'incidenza sui ricavi del 23,6%.



La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2018 evidenzia un debito netto di 556,4 milioni che si confronta con un debito netto di 381,8 milioni al 31 dicembre 2017.

