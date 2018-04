Recordati, via libera da assemblea a bilancio 2017

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea di Recordati al bilancio 2017 che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 1.288,1 milioni (+11,6%), l'utile operativo è stato pari a 406,5 milioni (+24,1%) e l'utile netto pari a 288,8 milioni (+21,6%).



I ricavi internazionali hanno rappresentato il 79,9% dei ricavi complessivi.



L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuzione di un dividendo pari a 0,43 euro, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2017 di 0,42. La cedola complessiva ammonta perciò a 0,85 euro, in rialzo rispetto agli 0,70 euro del 2016.



L'Assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazione per il 2018.



I soci hanno approvato un nuovo Piano di Stock Option per gli esercizi 2018-2022.







© RIPRODUZIONE RISERVATA