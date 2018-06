Red Hat delude con l'outlook, titolo in difficoltÃ 

(Teleborsa) - A picco Red Hat, che presenta un calo del 10,99%.



Il provider di software open source ha annunciato conti trimestrali e stime per l'intero esercizio giudicati deludenti dagli analisti. Il primo trimestre di Red Hat si è chiuso con ricavi pari a 814 milioni di dollari in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'utile netto si è attestato a 113 milioni pari a 59 cents per azione contro i 75 milioni dell'esercizio prima.



Per l'intero anno, la società si attende ricavi tra 3,37-3,41 miliardi di dollari mentre per il secondo trimestre il giro d'affari è atteso nel range 822-830 milioni.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Red Hat rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Red Hat, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 143,4 dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 149,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 139,3.



