Red Hat festeggia a Wall Street i dati sui ricavi

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per Red Hat , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,12%, dopo l'aumento dei ricavi nel trimestre grazie alla forte domanda di prodotti cloud.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Red Hat evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Red Hat rispetto all'indice.



La tendenza di breve di Red Hat è in rafforzamento con area di resistenza vista a 164,4 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 154,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 174,4.



© RIPRODUZIONE RISERVATA