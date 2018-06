Reddito di cittadinanza in due tappe, subito aiuti raddoppiati

L’obiettivo finale è introdurre il reddito di cittadinanza, come ha confermato il premier Giuseppe Conte chiedendo il voto di fiducia in Parlamento. Ma per concretizzare il cavallo di battaglia della politica economica dei 5 Stelle è necessario procedere per tappe. E la prima tappa è il potenziamento dei Centri per l’impiego da accompagnare però con il rafforzamento dello strumento già in vigore per combattere la povertà, il reddito di inclusione avviato dal governo Gentiloni. È...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD