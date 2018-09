Reddito di cittadinanza, spunta l'ipotesi del mini-sussidio

(Teleborsa) - Luigi Di Maio punta dritto sul reddito di cittadinanza. Non è una novità. Tanto che il vicepremier pentastellato lo ha ribadito ieri 10 settembre, spiegando che la misura sarà nella prossima legge di bilancio, "Abbiamo l'obiettivo di coprire 5 milioni di persone in povertà assoluta".



Sull'ipotesi, stamane 11 settembre, il quotidiano La Repubblica scrive che si farebbe largo un eventualità diversa ossia quella del mini-sussidio: "300 euro al mese per 4 milioni di persone".



Dunque secondo il quotidiano, i vincoli posti dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria, dovrebbero lasciare il posto ai buoni propositi di Di Maio che aveva "promesso" 780 euro mensili.





