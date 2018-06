Reddito di Cittadinanza, Tria frena sui tempi: "Importante ma difficile nel 2018"

(Teleborsa) - Obiettivo del reddito di cittadinanza "non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano, ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di pubblica utilità".



Lo ha precisato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, davanti alla platea della UIL, ribadendo che non è intenzione arretrare su quella che è stata la misura chiave del Movimento Cinque Stelle. Il reddito di cittadinanza "può muovere tante obiezioni, ma ci credo molto e possiamo farlo insieme, non arretreremo e ci metteremo insieme come forze politiche e parti sociali per realizzarlo senza che ci siano degli abusi".



MINISTRO ECONOMIA TRIA FRENA SUI TEMPI

Di Maio, ieri, aveva lanciato l'idea di varare la riforma sul reddito di cittadinanza entro il 2018, ma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria mostra cautela frenando sui tempi di realizzazione. "Per il 2018 i giochi sono quasi fatti. Non so a cosa si riferiva, nelle mie discussioni col ministro Di Maio non sono mai entrato in questo dettaglio e non mi è stata mai espressa questa idea, non posso esprimermi né a favore né contro" - ha risposto il titolare del dicastero ai giornalisti che chiedevano cosa pensasse dell'idea di Di Maio di erogare gli assegni del reddito di cittadinanza entro l'anno. "Adesso - ha aggiunto - occorre agire molto rapidamente con interventi di riforma strutturale che non hanno costi e tra questi il decollo degli investimenti pubblici".



INSORGONO ANCHE LE REGIONI "NON TOGLIETECI I FONDI"

Per il reddito di cittadinanza "prevedere risorse aggiuntive e non sottrarre fondi" già assegnati alle Regioni. Lo chiede a gran voce Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e coordinatrice della commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



