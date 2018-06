Regno Unito, calano le richieste di sussidio alla disoccupazione

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile (rivisto da 31.200 unità della prima lettura). Il dato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS) è decisamente migliore delle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 11.300 unità.



Ad aprile, invece, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2% come atteso dagli analisti. Da rilevare che il tasso segna anche un forte calo rispetto al 4,6% dell'anno precedente e risulta il più basso dal 1975.



Nel trimestre febbraio/aprile 2018, il totale dei disoccupati si attesta a 1,42 milioni di unità (-115 mila rispetto allo scorso anno e -38 mila rispetto al trimestre immediatamente precedente). Il numero degli occupati segna un incremento con 146.000 unità in più rispetto al trimestre precedente (battute le attese del mercato che erano per 124.000 unità) e di 440.000 rispetto all'anno passato, attestandosi a 32,39 milioni.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato una crescita del 2,5% (in linea con le previsioni, 2,6% nel mese precedente) escludendo i bonus, mentre includendo i bonus mostra un incremento del 2,8%, meno del 2,9% del mese precedente e delle attese degli analisti.

