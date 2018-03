Regno Unito, deficit partite correnti diminuisce nel 4Â° trimestre

(Teleborsa) - Si restringe a 18,4 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna, nel 4° trimestre del 2017, rispetto al disavanzo rivisto di 19,2 mld (dato rivisto da 22,8 mld) del 3° trimestre.



Il dato, comunicato dall'Office for National Statistics del Regno Unito, sorprende in positivo gli analisti che avevano stimato un rosso in aumento a 24 miliardi.



Il deficit corrente si attesta così al 3,6% del PIL rispetto al 3,7% del 3° trimestre.



Il disavanzo nel commercio dei beni è diminuito a 35,7 mld dai 31,7 mld precedenti.

