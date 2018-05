Regno Unito, i consumi tornano a crescere - report CBI

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, l'indice che misura l'andamento delle vendite al dettaglio, in Gran Bretagna, ha registrato un risultato positivo.



Il dato elaborato dalla confindustria britannica, the Confederation of British Industry (CBI) si è attestato a 11 punti rispetto ai -2 punti di aprile. La statistica è anche superiore alle stime degli analisti che avevano previsto una risalita più contenuta, fino a 4 punti.







