Regno Unito, Sainsbury chiude accordo fusione con Asda

(Teleborsa) - Accordo di fusione confermato tra Sainsbury, seconda catena di distribuzione del Regno Unito, e Asda, società britannica controllata dal colosso USA Walmart.



Dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, è stato confermato che la nuova società sarà controllata al 58 per cento da Sainsibury e al 42 per cento da Walmart. Il gruppo diviene così leader nel settore dei supermercati in Gran Bretagna, superando per volume d'affari Tesco.



L'operazione ammonta complessivamente a circa 10 miliardi di sterline.



In forte rialzo il titolo Sainsbury a Londra, che attualmente guadagna il 14,92%.

