Reply, ok dell'assemblea al bilancio 2017

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,35 Euro per azione (in aumento del 21,7% rispetto all'esercizio precedente, considerando lo split azionario del 10 ottobre 2017, che ha convertito ogni azione ordinaria, del valore nominale di 0,52 Euro in 4 nuove azioni ordinarie da 0,13 Euro).



Il dividendo verrà posto in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco dividendo fissato il 7 maggio 2018 e record date l'8 maggio 2018.



Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato consolidato di 884,4 milioni di Euro in crescita del 13,3% rispetto ai 780,7 milioni di Euro dell'esercizio 2016. L'EBITDA è stato pari a 123,2 milioni di Euro (106,4 milioni di Euro nel 2016), mentre l'EBIT si è attestato a 113,9 milioni di Euro (99,6 milioni di Euro nel 2016).



Il risultato netto di gruppo è stato pari a 77,9 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di Euro registrati nel 2016.

