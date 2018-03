Reply, utili e fatturato in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Reply ha archiviato il 2017 con un fatturato consolidato cresciuto del 13,3%, a 884,4 milioni di euro.



L'Ebitda si è attestato a 123,2 milioni (106,4 milioni un anno prima) mentre l'ebit è pari a 113,9 milioni (99,6 milioni).



Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 77,9 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di Euro registrati nel 2016.



Il CdA di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,35 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco dividendo fissato il 7 maggio 2018 (record date l'8 maggio 2018).



La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 dicembre 2017, risulta positiva per 57 milioni di Euro (28,8 milioni di Euro a fine 2016). Al 30 settembre 2017, la posizione finanziaria netta era positiva per 66 milioni di Euro.

