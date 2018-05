Retailer USA, Macy's rileva Story

(Teleborsa) - Macy's scommette su Story. La catena statunitense della grande distribuzione ha infatti rilevato il concept store con sede a New York City e affidato alla sua fondatrice e Chief Executive Officer, Rachel Shechtman, il ruolo di brand experience officer di Macy's.



Story è noto perché cambia merce e design ogni 4-8 settimane in base al tema prescelto.



Nessun accenno ai termini finanziari dell'operazione, che tra l'altro non sembra aver influenzato più di tanto il titolo Macy's, poco mosso a Wall Street (-0,11%).

