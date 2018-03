Retelit, gli azionisti di riferimento

(Teleborsa) - Il Gruppo Fiber 4.0, lo scorso 9 marzo 2018, ha rilevato una quota azionaria in Retelit del 12,821%. In particolare l'8,975% riguarda quote aventi diritti di voto, mentre il 3,846% è rappresentato dai contratti di opzione "call" e "put".



Holger Van Den Heuvel, invece, è titolare di una partecipazione del 2,504% nella società di telecomunicazioni. In precedenza, dal 16 ottobre 2016, deteneva il 9,626%.



Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA