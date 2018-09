RFI linea Bologna-Ancona: lavori potenziamento tecnologico tra 15 e 16 settembre

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana interviene per potenziamento tecnologico sulla linea Bologna-Ancona tra le stazioni di Cattolica e Pesaro. I lavori avranno luogo durante la notte tra sabato 15 e domenica 16 settembre. Allo stesso tempo la "Direttrice Adriatica" sarĂ interessata anche da interventi di RFI sulle infrastrutture fra Pescara e Foggia.



Tecnici e operai in azione dalle 21:20 del 15 per terminare alle 7:30 del 16. Sono previste modifiche alla circolazione di alcuni treni in programma nella notte. I convogli interessati sono sei Intercity Notte a lunga percorrenza che saranno deviati su percorsi alternativi, mentre alcuni Regionali saranno cancellati interamente o per parte del percorso. Previste anche alcune modifiche di orario.



Tutti i sistemi informatici e i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta, scaricabile anche online sul sito trenitalia.com al link http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Orari-regionali-digitali.

