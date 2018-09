RFI, Ponte San Michele sull'Adda: lavori al via nelle prossime settimane

(Teleborsa) - Partiranno già nelle prossime settimane, non appena saranno concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al ponte San Michele a Paderno d'Adda, chiuso per urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria, decisi dopo che i continui e i costanti controlli hanno evidenziato una riduzione dei margini di sicurezza.



Il piano degli interventi, già elaborato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), prevede una durata dei lavori di circa due anni e riguarda sia l'impalcato stradale sia il ponte ferroviario. L'importo previsto dei lavori è di circa 21 milioni di euro, di cui 1, 5 milioni finanziati da Regione Lombardia.



Negli ultimi anni RFI aveva già adottato misure precauzionali e cautelative per la circolazione ferroviaria e segnalato quelle necessarie per il traffico stradale che attraversava il ponte.



Costruito nel 1887 su progetto di Julius Rothlisberger dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, il ponte ha quindi più di 130 anni e, nel tempo, è stato oggetto di diversi interventi. Dal 2014, è stato posto sotto monitoraggio continuo

