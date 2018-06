Rialzo controllato per il settore utility italiano (+0,63%)

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il FTSE Italia Utilities, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice Utilities dell'Area Euro, che mostra un progresso moderato.



L'indice delle utility a Milano ha aperto a 25970,24, in aumento dello 0,63%, mentre l'indice EURO STOXX Utilities mostra un vantaggio similare dello 0,56% a 279,01.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice utility di Milano, risultato positivo per Snam, che lievita dell'1,13%.



Sostanzialmente tonico Terna, che registra una plusvalenza dello 0,56%.



Guadagno moderato per Enel, che avanza dello 0,70%.



Tra le mid-cap italiane, vigoroso rialzo per Ascopiave, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.



Piccoli passi in avanti per ERG, che segna un incremento marginale dello 0,56%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per K.R.Energy, che mette a segno un rialzo del 3,17%.



Giornata moderatamente positiva per Acsm-Agam, che sale di un frazionale +0,81%.

