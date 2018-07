Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo italiano (+0,28%), notevole balzo in avanti per Mondo Tv

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice EURO STOXX, che mostra un progresso moderato.



Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.418,68, in aumento dello 0,28%, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione mostra un vantaggio similare dello 0,65% a 387,33.



Tra le mid-cap italiane, brilla Juventus, che passa di mano con un aumento del 2,59%.



Denaro su Rai Way, che registra un rialzo dell'1,02%.



Guadagno moderato per MARR, che avanza dello 0,51%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, effervescente Mondo Tv, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,59%.



Acquisti a piene mani su Poligrafici, che vanta un incremento del 3,27%.



Effervescente Class Editori, con un progresso del 2,56%.

