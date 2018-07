(Teleborsa) - Riapre al pubblico la VIP "Passenger Lounge" dell'Aeroporto di Lamezia Terme. Lo annuncia la società di gestione SACAL, che descrive la "Passenger Lounge Lamezia Terme", gestita dalla società di handling Aviapartner, dotata di comode sedute, un corner dedicato all'offerta enogastronomica, dal caffè all'aperitivo la sera, giornali e riviste, il tutto disponibile acquistando un ticket di accesso.



Nella nuova lounge è, inoltre, possibile acquistare l'accesso al Fast Track per accedere velocemente all'area di imbarco".



La Lounge, aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, è accessibile ai passeggeri di qualunque compagnia aerea, ai viaggiatori di classe business e titolari di carte frequent flyer dei vettori partner, ai titolari di carta Priority Pass. Per i passeggeri che ne faranno richiesta, informa SACAL, è anche attivo il servizio 'Meet & Greet': "un'assistenza personalizzata di alto livello che si estende dall'accoglienza in aeroporto, con il personale dedicato di Aviapartner fino all'accompagnamento presso la propria destinazione in città, per offrire al passeggero un'esperienza di viaggio unica, con varie tipologie di pacchetti tra cui scegliere, in base alle proprie esigenze".



"L'apertura della nuova ‘Passenger Lounge Lamezia Terme – sottolinea Arturo De Felice, Presidente della Società che gestisce gli Aeroporti Calabresi - rappresenta un altro tassello del processo di rinnovamento dell'aeroporto di Lamezia Terme e va dunque ad aggiungersi ai molteplici servizi di qualità, a misura di passeggero, introdotti dalla SACAL, per rendere sempre più gradevole il tempo disponibile prima del volo e migliorare la travel experience".

© RIPRODUZIONE RISERVATA