Riflettori puntati su TIM. Oggi pomeriggio riunisce il CdA

(Teleborsa) - Riflettori nuovamente puntati su TIM . Oggi pomeriggio la compagnia di telecomunicazioni riunirà il Consiglio di Amministrazione. Un incontro non in agenda, del quale non si conosce l'ordine del giorno.



Contattata da Teleborsa, la società ha confermato l'appuntamento ma non ha fornito anticipazioni in merito.



Come noto TIM è al centro di un acceso scontro sulla governance tra il fondo Elliott e il socio di maggioranza Vivendi .



Lo scorso 27 marzo il Collegio Sindacale di TIM ha accettato la richiesta di Elliott - entrato di recente nell'azionariato della compagnia con una quota superiore al 5% - di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea che si terrà il prossimo 24 aprile con la richiesta di revoca di sei amministratori e la nomina di altrettanti membri proposti dalla stessa Elliott.



Dopo il via libera Elliott ha chiesto espressamente di non convocare l'Assemblea prevista per il prossimo 4 maggio per eleggere il nuovo Board qualora, in occasione dell'Assemblea del 24 aprile, dovesse essere approvata la propria proposta di reintegro del CdA.



L'Assemblea del 4 maggio è stata convocata invece dal Consiglio di Amministrazione dopo l'uscita di scena di otto membri, avvenuta lo scorso 22 marzo. All'ordine del giorno il rinnovo integrale dell'organo consiliare.



Il CdA resterà in carica fino al 24 aprile.



Intanto le azioni TIM sono positive a Piazza Affari con un guadagno dello 0,76%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA