Rimborsi IVA, 30 settembre ultimo giorno per istanze rimborso

(Teleborsa) - Il 30 settembre 2018 è l'ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate che spiega come si presenta la richiesta.



L'istanza può essere presentata da tre categorie di soggetti: quelli stabiliti in Italia che hanno assolto l'IVA in uno Stato membro dell'Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE; i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE; i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l'IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.



Nonostante quest'anno la scadenza (30 settembre) cada di domenica, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.





