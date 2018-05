Rinnovabili, Enel costruisce il piÃ¹ grande impianto solare della Colombia

(Teleborsa) - Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Colombia (EGPC), ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di El Paso (86,2 MW), il suo primo impianto solare in Colombia e la più grande struttura di questo genere attualmente in costruzione nel Paese.



Durante una visita a El Paso, nel dipartimento di Cesar della Colombia settentrionale, l'impianto e l'avanzamento dei lavori sono stati presentati al Governatore di Cesar Francisco Ovalle, alla presenza di Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power (EGP), la Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel. Hanno partecipato all'iniziativa anche Lucio Rubio, country manager di Enel in Colombia, oltre a diverse autorità locali, regionali e nazionali.



Enel investirà circa 70 milioni di dollari USA nella costruzione di El Paso, la cui entrata in esercizio è prevista per la seconda metà del 2018. L'impianto sarà composto da circa 250.000 pannelli solari e a regime potrà produrre 176 GWh all'anno. Il collegamento al sistema di trasmissione nazionale avverrà tramite la sottostazione di El Paso.



"La costruzione di El Paso rappresenta un traguardo fondamentale nello sviluppo della presenza rinnovabile del Gruppo Enel in Colombia e segna un importante progresso nella diversificazione del mix di generazione del paese, evidenziando le potenzialità delle fonti rinnovabili" - ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power -. "La grande ricchezza di fonti rinnovabili della Colombia offre interessanti opportunità di sviluppo per Enel Green Power, e ciò spiega il nostro impegno nello sviluppo di un portafoglio diversificato di impianti solari ed eolici nel Paese".

© RIPRODUZIONE RISERVATA