Rinnovabili, l'Italia conquista l'Iran con la centrale solare firmata Carlo Maresca

(Teleborsa) -, la prima di questo genere realizzata nel paese mediorientale, firmata daldella centrale solare, situata sull', situata nelload est del Golfo Persico ed adiacente alla costa meridionale dell'Iran.Blu Terra 2 è un impianto fotovoltaico sviluppato su unaprodurrà a regime, pari al fabbisogno energetico necessario aL'inaugurazione si terrà alla presenza, tra gli altri, dell', del viceministro dell'Energia iraniano, del governatore della regione dell'Hormozgan, del presidente della zona franca di Qeshme dell'amministratore delegato del Gruppo Maresca,. La cerimonia sarà preceduta da una conferenza stampa che si terrà, a partire dalle 15:00 ora locale (le 12:30 in Italia), nella piana desertica dove è collocato l'impianto.Ildi Pescara è storicamente attivo nel campo delle, dove opera con la Cantieri Italiani e vanta un'esperienza cinquantennale, mentre il boom in camporisale agli anni '80 ed è affidato oggi alla Bluserena. Il gruppo è più giovane nel campo delle, dove opera dal 2010 con la Blunova e dove è partito con un investimento iniziale di 100 milioni di euro.Oggi, ilitaliani nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di energia rinnovabile, con una capacità di generare oltree una potenza installata diguidata da Maurizio e Fabio Maresca gestisce l'intera fiera produttiva: dall'individuazione del sito alla progettazione, dalla realizzazione dell'impianto alla connessione alla rete elettrica nazionale, dalla gestione alla manutenzione. 16 gli impianti fotovoltaici realizzati e gestiti per una potenza di 43 MW, una produzione complessiva di 60 milioni di kWh ed un fatturato di 25 milioni di euro, mentre sono in programmazione 2 parchi eolici in Puglia e Campania e diversi impianti minieolici in Puglia.