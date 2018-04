Risanamento, CdA nomina vice presidente Giancarlo Scotti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento su proposta del Presidente, ha nominato quale Vice Presidente Giancarlo Scotti.





Il Board ha anche istituito al proprio interno il Comitato per il Controllo e Rischi, nelle persone di Giulia Pusterla, Presidente, Franco Carlo Papa e Antonia Maria Negri Clementi, tutti amministratori non esecutivi ed indipendenti e il il Comitato Remunerazioni, nelle persone di Franco Carlo Papa, Presidente, Giulia Pusterla e Antonia Maria Negri Clementi, tutti amministratori non esecutivi ed indipendenti.





Il CdA ha infine istituito il Comitato Operazioni Parti Correlate, nelle persone di Franco Carlo Papa, Presidente, Giulia Pusterla e Antonia Maria Negri Clementi, tutti amministratori non esecutivi ed indipendenti e confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Silvio Di Loreto.







