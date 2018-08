Risarcimento per volo cancellato? Sul web spopolano le "agenzie di reclamo"

(Teleborsa) - Volo ritardato o cancellato? Essere risarciti è un diritto. E cresce il numero di consumatori che, per vedere soddisfatte le proprie pretese, si rivolge in modo "inconsapevole" ad agenzie di reclamo, presenti in numero sempre maggiori sul web. Secondo il Centro Europeo Consumatori Italia e Adiconsum tali agenzie operano però in modo scorretto, dal momento che sembrano offrire un servizio gratuito per poi decurtare somme fino al 25% del risarcimento per la gestione della pratica.



Secondo quanto stabilito dal Regolamento 261/2004/CE, il rimborso in caso di volo ritardato o cancellato deve essere garantito dalle compagnie aeree automaticamente laddove ne ricorrano le condizioni. Ed il consumatore non deve essere costretto a ricorrere alle agenzie per ottenere quanto gli spetta. Non di rado, tuttavia, il conferimento di un mandato a queste agenzie non deriva da una scelta consapevole quanto da comunicazioni affatto trasparenti inviate dalle agenzie di viaggi online cui il consumatore si era rivolto per l'acquisto del biglietto aereo, nonché da promesse accattivanti delle stesse (maxi risarcimenti, sentenza favorevoli dei tribunali).



Il Centro Europeo Consumatori Italia e Adiconsum invitano infatti le compagnie aeree verso un'apertura a procedure di conciliazione per risolvere i contenziosi, garantendo al consumatore una maggiore trasparenza informativa. In tal modo tale si eviterebbe il business delle "agenzie di reclamo", che da una parte aumentano i costi per le compagnie aeree e dall'altra garantiscono un risarcimento minore agli aventi diritto.

