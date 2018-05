Risiko Italia sul tavolo del G7

(Teleborsa) - Il caso politico Italia sbarca sul tavolo del G7 finanziario (USA, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada), in programma questo fine settimana, in Canada a Whistler. Il summit dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, si tiene dal 31 maggio al 2 giugno, ma non è ancora chiaro chi rappresenterà l'Italia al vertice.



Il Tesoro americano ha fatto sapere che sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione politica italiana ed al momento non vede alcun impatto sistemico legato alla volatilità in Italia e sui mercati internazionali che preoccupi gli Stati Uniti.

Un funzionario del Tesoro ha spiegato che "sarebbe meglio se si risolvessero le cose all'interno dell'Eurozona senza apportare cambiamenti significativi" e certamente "gli italiani devono avere l'opportunità di farlo".



Al centro del vertice anche un altro argomento importante: le dispute commerciali di Washington su più fronti.







