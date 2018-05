Risparmio gestito, nel primo trimestre +14 miliardi di raccolta netta

(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito registra nel primo trimestre dell'anno 13,9 miliardi di euro di raccolta netta. Lo rivela Assogestioni che spiega che il patrimonio gestito ammonta a 2.082 miliardi. A spingere la raccolta del sistema sono in particolare gli 8,7 mld di flussi verso i fondi aperti. Gli Asset Under Management (AUM) impiegati nelle gestioni collettive sono pari a 1.058 miliardi di euro, circa il 51% delle masse complessive dell'industria.



I risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze verso i prodotti Flessibili (+9,3 mld), i Bilanciati (+4,4 mld) e gli Azionari (+2,9 mld). La raccolta netta di questi prodotti nel trimestre ammonta a circa 2 miliardi di euro.



La raccolta delle Gestioni di Portafoglio (GP) è positiva per 4,4 miliardi di euro. Le masse delle GP sfiorano i 1.025 mld che corrispondono a circa il 49% del patrimonio gestito dell'industria.







© RIPRODUZIONE RISERVATA