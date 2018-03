Risultati in calo per Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Poste straordinarie e effetto cambi affossano il bilancio di Salvatore Ferragamo .



La maison ha chiuso il 2017 con un utile netto di 114 milioni di euro, in discesa del 42,4% rispetto all'esercizio precedente a causa dell'impatto negativo per circa 13 milioni di euro della riforma fiscale negli Stati Uniti. Inoltre l'utile netto del quarto trimestre 2016 riportava il beneficio cumulato del Patent Box 2015 e 2016, precisa la società.



L'Ebit è calato del 28,6% a 186 milioni di euro, l'Ebitda segna invece un -23,3% attestandosi a 249 milioni.



I ricavi, pari a 1,393 miliardi, sono diminuiti del 3,1%a tassi di cambio correnti (-1,4% a cambi costanti) mentre quelli del solo quarto trimestre 2017 hanno registrato una discesa del 8,4%, "penalizzati dall'andamento delle valute (-5,1%a cambi costanti) e dalla minore incidenza dei saldi di fine stagione nel canale primario grazie al programma di ottimizzazione dei livelli di magazzino, in ulteriore decremento rispetto al 30 settembre 2017", spiega Ferragamo.



Al 31 dicembre 2017 il Gruppo ha registrato una posizione finanziaria netta positiva di 127 milioni di euro, rispetto a 8 milioni di euro di indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016.



Proposta la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,38 per azione ordinaria (rispetto a 0,46 euro dell esercizio precedente).



Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'accordo relativo alla conclusione del rapporto con l Amministratore Delegato Eraldo Poletto e conferito i poteri di gestione ad interim al Presidente Ferruccio Ferragamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA