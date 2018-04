Risultati in crescita per Citigroup

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita per Citigroup, che però non riesce s sorprendere dal fronte ricavi.



Nel primo trimestre la big bank americana ha registrato un utile netto di 4,62 miliardi di dollari, o 1,68 dollari ad azione, in miglioramento rispetto ai 4,09 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente e al di sopra degli 1,61 dollari stimati dagli analisti.



I ricavi sono aumentati invece del 3% a 18,87 miliardi, come da consensus, sostenuti dalla ripresa del credito e del consumer banking (+7%), mentre i ricavi da trading hanno registrato una crescita dell'1%.



Da rilevare che i risultati del primo trimestre hanno beneficiato anche di una minore aliquota fiscale dovuta alla riforma approvata dal Congresso USA fine anno.



Il quarto trimestre si era chiuso invece in rosso sempre per effetto di aggiustamenti dovuti al nupovo regime di tassazione.

