Ritorno di interesse su STMicroelectronics

(Teleborsa) - Andamento positivo per STMicroelectronics, al momento maglia rosa del FTSE Mib di Piazza Affari con un rialzo dell'1,70% a 18,58 euro.



Le azioni del produttore di semiconduttori stanno sovraperformando il comparto tecnologico europeo, che limita la risalita entro lo 0,30% sul relativo DJ Stoxx.



In questo avvio di ottava i tech sono di nuovo sotto i riflettori in attesa del bilancio di Netflix, che sarĂ svelato oggi nella tarda serata italiana.



STM presenterĂ invece i risultati del primo trimestre il prossimo 25 aprile, prima dell'apertura delle Borse europee.





A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,79 e successiva a 19,18. Supporto a 18,39.

© RIPRODUZIONE RISERVATA