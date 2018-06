Roche acquista la totalitÃ  di Foundation Medicine

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico Roche ha raggiunto un accordo definitivo per acquistare tutte le azioni dell'americana Foundation Medicine. La società svizzera, che già deteneva una partecipazione controllante pari al 57%, ha rilevato ora la totalità dell'azienda.



Roche pagherà 137 dollari per azione, con un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura di ieri di Foundation Medicine, per un totale che dovrebbe ammontare a 2,4 miliardi di dollari. L'operazione, che dovrebbe perfezionarsi nella seconda metà dell'anno, permetterà a Roche di accelerare lo sviluppo di medicinali personalizzati e assistenza per i pazienti con cancro. Foundation Medicine è infatti tra i leader mondiali nella ricerca oncologica.



Il titolo Roche viaggia attualmente in linea con la parità, mentre Foundation Medicine ha chiuso ieri 18 giugno in forte rialzo (+4,41%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA