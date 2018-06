Rolls-Royce, in arrivo tagli di 4600 posti di lavoro

(Teleborsa) - Piano di ristrutturazione in arrivo per Rolls-Royce.Il gruppo britannico ha annunciato un nuovo piano che prevede la riduzione di 4.600 dipendenti entro il 2020.I tagli riguarderanno prevalentemente il, dove si basano la maggior parte delle funzioni aziendali e di supporto. Un terzo di dipendenti dovrebbe andare via entro la fine del 2018, ma il programma acquisterà ulteriore slancio fino al 2019, con la piena attuazione delle riduzioni dell'organico e dei cambiamenti strutturali entro la metà del 2020.Con questa mossa,prevede di migliorare la redditività del gruppo con risparmi sui costi netti di 400 milioni di sterline entro la fine del 2020.Alla Borsa dl Londra Rolls-Royce sta mettendo a segno un rialzo del 2,74%.