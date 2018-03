Roma Metropolitane: Campidoglio va avanti per risanamento e riorganizzazione

(Teleborsa) - Va avanti il piano di risanamento e riorganizzazione di Roma Metropolitane.



"L'Amministrazione capitolina ha attuato e continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie a superare la situazione di crisi e dar corso alla riorganizzazione di Roma Metropolitane, anche grazie a un confronto costante con la società. L'obiettivo è continuare a operare per creare le condizioni necessarie sul riordino e la razionalizzazione delle aziende del Campidoglio: la riorganizzazione societaria qui prevista richiede il superamento della situazione di deficit patrimoniale nella quale la partecipata versa già dal 2016". E' quanto ha dichiarato l'assessore al Coordinamento strategico delle partecipate di Roma Capitale, Alessandro Gennaro.



"Roma Metropolitane – aggiunge Gennaro – ha operato e continuerà a operare per la prosecuzione dei lavori relativi alla Metro C in forza di una convenzione stipulata nel 2005. "L'obiettivo principale per cui abbiamo operato è quello di ripristinare gli equilibri economici e finanziari di Roma Metropolitane. In tale ottica, si continuerà a lavorare, di concerto con l'amministratore della società e con i dipartimenti competenti, per garantire criteri e condizioni contrattuali coerenti con la prospettiva di risanamento e riorganizzazione societaria", ha concluso l'assessore.









