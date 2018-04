Royal Mail, cambio al vertice della societÃ 

(Teleborsa) - Tempo di cambiamenti ai vertici di Royal Mail, l'azienda postale britannica. La società ha annunciato che l'incarico di CEO non sarà più ricoperto dalla canadese Moya Greene.



La donna, in carica dal 2010, lascerà la carica nel mese di settembre, per essere sostituita dal dirigente di alto livello Rico Black, in linea di continuità con la passata gestione.



Non risente particolarmente della notizia il titolo Royal Mail a Londra, dove guadagna lo 0,24%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA