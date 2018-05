Royal Mail scivola a Londra. Bilancio e forecast non convincono

(Teleborsa) - Risultati di periodo in chiaroscuro per Royal Mail, la più importante azienda postale britannica.



Nel primo trimestre 2018 gli utili al netto delle imposte della società si sono attestati a 212 milioni di sterline rispetto ai 350 milioni dell'anno precedente. Il calo del 37% è attribuibile, secondo la società, al pagamento di oneri pensionistici. Infatti l'utile ante imposta è aumentato a 565 milioni di sterline dai 559 precedenti.



In positivo anche il dato sui ricavi, che salgono a 10,17 miliardi di pound dai 7,78 miliardi del 2017. Per la società l'aumento è da attribuire ad una buona crescita del volume dei pacchi spediti grazie a General Logistic System (GLS), la sezione trasporto merci del Gruppo.



La società, quotata a Londra, ha portato il dividendo finale a 16,30 pence per azione dai 15,60 pence dell'anno precedente. Non positiva la reazione del mercato ai risultati di Royal Mail, che attualmente perde il 4,78%.



Pesano sul titolo le previsioni sul volume delle lettere spedite, visto ora in calo nella parte alta del forecast precedentemente annunciato.



