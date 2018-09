Rublo ai minimi da oltre 2 anni. Non sono esclusi interventi banca centrale

(Teleborsa) - Il rublo resta sotto pressione sui mercati internazionali delle valute, raggiungendo minimi da oltre 2 anni. La valuta russa, infatti, scambia in ribasso sia contro l'euro a quota 81,09 rubli (+0,36%) sia contro dollaro a 70,10 rubli (+0,27%)riportandosi ai livelli minimi dal marzo 2016.



A penalizzare la divisa di Mosca contribuiscono le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Europa, assieme ad una fase generalizzata di debolezza delle valute emergenti.



La valuta russa infatti ha perso circa il 19% del suo valore quest'anno. Calo cui la banca centrale ha posto rimedio vendendo riserve in oro ed acquistato sul mercato dei cambi la divisa locale, formalmente per contrastare l'effetto domino sull'inflazione.



Ora questo nuovo ribasso del rublo potrebbe giustificare un nuovo intervento della banca centrale al meeting di venerdì prossimo. Stando a quanto affermato di recente dal Governatore Elvira Nabiullina bisognerà affrontare una scelta cruciale: lasciare i tassi fermi al 7,25% o addirittura alzarli.

