Russia, Putin Presidente per la quarta volta con piÃ¹ del 70% dei voti

(Teleborsa) - Vladimir Putin è per la quarta volta Presidente della Russia superando addirittura l'ambizioso obiettivo del 70% dei voti che si era prefissato. Del resto non c'erano dubbi. L'uomo forte del grande Paese è sempre e solo Lui. Stando alle regole costituzionali, dovrebbe esser l'ultima mandato, anche se resta difficile convincersi che, a meno di imprevedibili ma sempre possibili clamorosi colpi di scena, le regole non possano essere cambiate.



Il successo di Putin, "unico candidato indipendente", avrebbe assunto la dimensione di un vero e proprio trionfo: il 73,9% dei voti, con un tasso di popolarità personale superiore all'80%. Le previsioni alla vigilia risultate da un sondaggio condotto dall'Istituto statale Vtsiom lo davano forte del 70%.



Gli altri sette candidati alla presidenza, sei uomini e una donna, da tutti considerati alla stregua di "figuranti" di contorno per ribadire la democraticità di una competizione elettorale su cui sarebbero in pochi a crederci davvero, non possono così neppure sperare in risultati a "due cifre". Aleksej Navalnyj è stato il grande assente, escluso dalla competizione per le sue precedenti condanne penali, che ha ripetutamente invitato i russi al boicottaggio.



Non sono ancora disponibili dati sull'affluenza alle urne. Dal Cremlino si è spinto in tutti i modi per sollecitare i cittadini a recarsi alle urne: alle 12 erano il 30%. Ma la "conta finale" risulterà in ogni caso soddisfacente per l'establishment.



La scelta della data per questa che è stata la settima elezione presidenziale in Russia dal crollo dell'Urss non è casuale. Cade, infatti, nel quarto anniversario dell'annessione della Crimea, ufficialmente proclamata da Putin il 18 marzo 2014.



Il Presidente di quella che è la Federazione russa è Capo dello Stato e dura in carica sei anni. Dalla riforma attuata da Medvedev nel 2008 viene eletto con voto diretto popolare. Il potere esecutivo è diviso tra il Presidente e Primo Ministro, che è il Capo del Governo.











