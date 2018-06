Ryanair, accordo con UATP per le carte dei clienti business

(Teleborsa) - Ryanair oggi ha annunciato il nuovo accordo con UATP, azienda internazionale specializzata nell'offrire soluzioni di pagamento per i viaggiatori d'affari.



Attraverso questo nuovo servizio Ryanair fornirà ai propri clienti corporate ancora più modalità per prenotare le tariffe più basse sul proprio sito. Ryanair accetterà ora le carte corporate di UATP in tutti i mercati e in tutte le valute sia per chi accede al sito in versione desktop, sia per chi utilizza la app per mobile.



I clienti di Ryanair possono prenotare il proprio viaggio d'affari o la propria vacanza fino a ottobre 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma "Always Getting Better".





"Siamo lieti di annunciare che da oggi saranno accettate le carte corporate UATP per offrire ai nostri clienti in viaggio per affari ulteriori opzioni per prenotare le tariffe più basse su Ryanair.com", ha affermato Robin Kiely, Head Of Communcation di Ryanair, sottolineando "attraverso il riconoscimento della carta corporate UATP stiamo rendendo ancora più semplice e funzionale la prenotazione dei voli per i nostri clienti business internazionali."





