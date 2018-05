Ryanair, ad aprile il traffico cresce del 9%

(Teleborsa) - Il traffico passeggeri di Ryanair è aumentato, nel mese di aprile, del 9% con 12,3 milioni di clienti. Il coefficiente di riempimento è invariato al 96%, mentre il traffico annuo accumulato è aumentato dell'8% arrivando ad aprile a 131,4 milioni di clienti.



"Il tutto grazie a tariffe sempre più basse - ha commentato Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair -. Nel 2018 i clienti Ryanair possono aspettarsi tariffe ancora più basse e una migliorata customer experience grazie alle implementazioni del nostro programma "Always Getting Better".

© RIPRODUZIONE RISERVATA