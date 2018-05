Ryanair, contributo a economia e integrazione in Europa

(Teleborsa) - Le connessioni low cost migliorano la qualità della vita delle persone. E' quanto emerge dal rapporto "Low-Cost Airlines: Bringing the EU Closer Together" condotto da un progetto di ricerca del CEPS (Center for European Policy Studies) che ha studiato l'impatto delle compagnie aeree low cost in Europa in termini di integrazione e modelli di mobilità.



Il rapporto prende in considerazione diversi aspetti per valutare l'entità del contributo delle compagnie aeree low cost come Ryanair all'integrazione europea, compresi gli spostamenti per motivi di lavoro e studio, i viaggi d'affari e per turismo. Concentrandosi sia su dati quantitativi che su studi di casi individuali e qualitativi, lo studio ha evidenziato come le connessioni low cost migliorino la qualità della vita delle persone. Il report ha rilevato, infatti, che le compagnie aeree low cost hanno avuto un ruolo fondamentale nell'avvicinare l'Europa, promuovendo la mobilità e rendendo i viaggi aerei accessibili ad un pubblico più ampio.



Le compagnie aeree low cost hanno rivoluzionato il trasporto aereo negli ultimi 30 anni. Sfidando le tradizionali compagnie di bandiera europee, Ryanair e gli altri vettori low cost hanno contribuito all'integrazione europea attraverso i viaggi, forse più di qualsiasi altra istituzione.



Ryanair quest'anno prevede di trasportare 138 milioni di clienti su oltre 1800 rotte diverse, operare in 216 aeroporti in 37 paesi diversi, sostenere le economie locali e lo sviluppo delle regioni ancora poco visitate supportare oltre 103.000 posti di lavoro correlati in tutta Europa.



Inoltre, la compagnia aerea conta di far risparmiare agli studenti Erasmus che da agosto 2017, nei loro viaggi hanno già risparmiato oltre 3,3 milioni di euro. Ryanair vuole contribuire a stimolare gli spostamenti per lavoro e i viaggi d'affari attraverso Ryanair Flexi Plus.



Ryanair ha chiesto all'Unione Europea di affrontare le principali questioni relative all'aviazione, tra cui le tasse di viaggio, i continui scioperi ingiustificati dei controllori del traffico aereo, la mancanza di concorrenza e limitazioni artificiali alla capacità, che continuano a rappresentare un limite alla crescita di questo settore.













































