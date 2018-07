Ryanair, ENAC verifica cancellazioni in fasce garanzia

(Teleborsa) - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha avviato una verifica in merito alle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia (dalle ore 07:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00) previste dalla normativa vigente.



Lo fa sapere ENAC con una nota "in merito alle azioni di sciopero del personale del vettore in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, che stanno determinando ripercussioni su tutti gli aeroporti nazionali".



La verifica - spiega l'Ente - è volta ad "accertare, ai fini della tutela del passeggero, se le cancellazioni siano realmente riconducibili allo sciopero in corso o siano state determinate da altre motivazioni".

