Ryanair nomina Chiara Ravara Head of Sales & Marketing

(Teleborsa) - Chiara Ravara è il nuovo Head of Sales & Marketing di Ryanair.



Ravara che, in precedenza ricopriva il ruolo di Senior Sales and Marketing Manager, è entrata a far parte del team Ryanair nel 2014 dopo un'esperienza presso Aviareps in Italia e supervisionerà ora le attività di Sales & Marketing di Ryanair in 37 Paesi in Europa e Nord Africa.



"Sono felice di assumere l'incarico di Head of Sales and Marketing di Ryanair - commenta Chiara Ravara - . È un momento importante per Ryanair che vede l'introduzione di numerose iniziative parte del programma "Always Getting Better" tra cui Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%, Ryanair Transfers, una tariffa ridotta per il bagaglio in stiva e puntualità garantita".

