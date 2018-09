Ryanair, nuova rotta da Napoli per Exeter

(Teleborsa) - Nuove rotte per Ryanair. Il vettore low cost irlandese ha annunciato una nuova rotta da Napoli verso Exeter, nel Regno Unito, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019.



"Sono lieto di annunciare che la nuova rotta Rayanair da Napoli verso Exeter, nel Regno Unito - ha dichiarato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia - si aggiunge alle altre novità già annunciate di recente come l'inizio del collegamento da Perugia verso Malta e una tratta da Lamezia, in Calabria, sempre per Malta. Entrambe le rotte saranno operate su base bisettimanale, anche queste a partire da aprile 2019.

