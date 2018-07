Ryanair pronta a ridurre le attivitÃ  a Dublino

(Teleborsa) - Le astensioni dal lavoro del personale di volo Ryanair potrebbe avere ripercussioni sulla programmazione invernale della compagnia aerea dalla sua base di Dublino, la più importante dopo quella di Londra Stansted.



Il vettore irlandese sarebbe pronto a ridurre del 20% la sua flotta con base a Dublino, a causa del calo delle prenotazioni invernali, provocato – secondo il management della low cost – proprio dalla cancellazione di oltre 600 voli come conseguenza delle azioni di sciopero.



Se venisse presa questa decisione, con la riduzione da 30 a 24 aerei sulla base di Dublino, risulterebbe a rischio la posizione di 100 piloti e 200 membri del personale di cabina.



La compagnia non lascerebbe certamente a terra i propri aeromobili, ma sarebbe pronta a rispondere alla crescente domanda di traffico in Polonia.

