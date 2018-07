Ryanair riconosce il sindacato Ver.di

(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato di aver siglato il suo terzo accordo di riconoscimento sindacale per il personale di bordo con Ver.di, che sarà l'organismo sindacale di rappresentanza di tutto il personale di cabina direttamente impiegato da Ryanair e operativo sui propri aeromobili in Germania. Questo accordo di riconoscimento per il personale di bordo fa seguito alle lunghe negoziazioni con Ver.di ed è relativo al mercato tedesco. Ryanair attende di collaborare con Ver.di e con i rappresentati Ryanair (del personale di bordo) del sindacato per concludere un primo Contratto Collettivo di Lavoro per il personale di cabina impiegato direttamente dalla compagnia aerea in Germania. Questo accordo segue il primo siglato da Ryanair con i sindacati italiani ANPAC e ANPAV e il secondo con il sindacato UNITE nel Regno Unito.



Eddie Wilson, Chief People Officer di Ryanair, sottolinea che "questa è un'ulteriore dimostrazione dei progressi che Ryanair sta compiendo nei confronti dei sindacati avvalorando la nostra decisione, presa a dicembre 2017, di riconoscerli" e ricorda che oltre il 60% del personale di bordo Ryanair è ora tutelato da accordi di riconoscimento. Wilson auspica di siglare ulteriori accordi nelle prossime settimane nei Paesi in cui i sindacati hanno affrontato queste negoziazioni con atteggiamento pratico e positivo. "Come confermato dal numero crescente di accordi di riconoscimento per il personale di bordo e per i piloti, stiamo facendo progressi confutando anche gli scettici che hanno affermato come non autentica e sincera la nostra decisione dello scorso dicembre – chiosa Wilson.

