Ryanair, siglato primo accordo di riconoscimento per il personale di bordo in Italia

(Teleborsa) - Da Ryanair arriva la conferma dell'accordo di riconoscimento sindacale per il proprio personale di bordo italiano, siglato con ANPAC e ANPAV.



Le negoziazioni con le parti sono state avviate nel dicembre 2017, quando il vettore aereo annunciò il riconoscimento dei sindacati ai fini di una contrattazione collettiva.



Va ricordato che Ryanair ha posizionato in Italia 80 dei 400 aeromobili della propria flotta e circa il 20% del personale di cabina.



Ryanair dialogherà con ANAC e ANPAV e con i rappresentanti del consiglio aziendale del proprio personale di bordo con l'obiettivo di arrivare a siglare il primo contratto collettivo di lavoro per il personale di bordo impiegato dalla compagnia irlandese in Italia.

Un primo riconoscimento sindacale è già in atto nel Regno Unito.



Eddy Wilson, responsabile del personale Ryanair, conferma che si stanno compiendo passi in avanti nei principali Paesi europei dove il vettore opera, con la prospettiva di ulteriori accordi di riconoscimento, già nelle prossime settimane, con gli organi di rappresentanza sindacale sia dei piloti che del personale di bordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA