Ryanair, utile in calo nel primo trimestre

(Teleborsa) - Ryanair ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 319 milioni di euro, rispetto ai 397 milioni registrati nello stesso trimestre 2017. Il gruppo attribuisce il risultato all'alto costo del carburante e dei piloti e al calo delle tariffe.



Il traffico è cresciuto del 7%, a 37,6 milioni di passeggeri, mentre i ricavi sono aumentati del 9% a 2,079 mld contro i 1,910 mld dello stesso periodo del 2017.



Confermata la guidance per l'esercizio a marzo 2019 quando, l'utile netto è visto in calo a 1,25-1,35 miliardi di euro.





