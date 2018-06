S&P: "Da nuovo governo nessun effetto immediato sul rating"

(Teleborsa) - Mentre Moody's ha messo sotto osservazione il rating sovrano dell'Italia in vista di un possibile declassamento, S&P pensa che il neonato Governo "non dovrebbe avere un effetto immediato" sul rating dell'Italia.



Gli esperti di S&P hanno spiegato di credere che sia "molto probabile" che il Governo ottenga la fiducia del Parlamento, anche se ritengono che ci sia "una mancanza di visibilità sui dettagli della strategia del nuovo Esecutivo in termini di politica economica e fiscale".





Per S&P, la strategia del Governo "continuerà a essere l'elemento determinante della tenuta creditizia dell'Italia, specialmente in termini di approccio alle finanze pubbliche e alle riforme economiche strutturali".

