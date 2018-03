Sabaf chiude conti 2017 in crescita

(Teleborsa) - Sabaf ha presentato risultati in crescita per il 2017. I ricavi si attestano a 150,2 milioni di euro (+14,7%) e l'BITDA a

31 milioni di euro (+22%), mentre l'EBIT sale dle 44,9% a 18,1 milioni di euro. Il bilancio chiude con un utile netto a 14,8 milioni di euro (+64,9%).

La controllante Sabaf S.p.A. chiude il bilancio civilistico con un utile netto di 8 milioni di euro (+225,2%). Il CdA ha deliberato che sarĂ proposto all'assemblea un dividendo di 0,55 euro per azione ed un Piano di stock grants a favore di amministratori e dipendenti chiave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA